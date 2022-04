“ Es muy complicado vivir en México.... no puedes tener nada a gusto ”, dijo el martes el intérprete de “ Botella tras botella ” a través de un vídeo en directo en Instagram y después de ser preguntado sobre su futuro en el país latinoamericano.

“No puedes tener tu carro (coche) bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, continuó el artista.

Y esto lo ejemplificó contando que una vez compró un automóvil de lujo, un Ferrari único en México, que todo el mundo reconocía, por lo que la gente sabía dónde estaba y por dónde pasaba. “No me gustaba que no había privacidad”, dijo.

Por esto, relató, es que decidió mudarse a Estados Unidos, donde dijo que hay muchas más personas con acceso a ese tipo de lujos, por lo que él puede pasar desapercibido.

“Un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden, y en México sí”, detalló.

Esta decisión llegó después de que el oriundo del norteño estado de Sonora viviese complejos momentos vitales después de que su madre fuese diagnosticada con un tumor, a pesar de pronto se supo que había sido un mal diagnóstico.

“Yo creo que mil por ciento fue un mal diagnóstico... Mi mamá está bien gracias a Dios, ella está en la playa, tranquilita, recuperándose”, dijo también en el vídeo en directo el cantante que se dio a conocer nacional e internacionalmente con la canción “Adiós amor”.

A finales de marzo, Belinda anunció que volvería a vivir a su natal España, donde reside parte de su familia aunque su éxito lo haya cosechado en México, donde vivió desde los cuatro años.

“Me voy a instalar aquí a vivir. Estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida”, explicó en marzo.