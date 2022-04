La debutante Olivia Rodrigo fue la gran estrella de aquella noche al hacerse con tres de las principales estatuillas, las de mejor nueva artista, canción del año y actuación “push” por su tema “drivers license”, mientras que Lil Nas X se hizo con el codiciado galardón a videoclip del año por “Montero (Call Me By Your Name)”.

Madonna, que históricamente es su segunda artista más laureada, fue la encargada de inaugurar el espectáculo haciendo un homenaje a los 40 años de MTV, de la que dijo: “Cambió mi vida, cambió el mundo y creó una nueva forma de arte entera”.

Ella misma participó en la primera gala de los Video Music Awards, que tuvo lugar en Nueva York en 1984. Allí protagonizó una actuación icónica y controvertida, al aparecer vestida de novia con un cinturón con el mensaje “Boy Toy” para interpretar sugerentemente su tema “Like A Virgin”.

La ceremonia de 2022 se emitirá en vivo y en directo para más de 170 países.