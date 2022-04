En el reparto de estos premios que se someten a votación popular, Karol G no dejó margen al resto de candidatos. Y es que también se llevó el título de mejor artista femenina, mejor cantante de género urbano, disco del año y mejor disco urbano por “KG0516” , además de colaboración del año por “ El Makinon ”, junto a Mariah Angeliq .

Por su parte, Bad Bunny ganó el premio al mejor cantante urbano, al mejor tema viral por “ AM ”, a la canción favorita del género tropical por “ Volví ”, a la mejor canción urbana y al sencillo del año para “ Dákiti ”, un premio que recogió Jhay Cortez y que dedicó a al resto de artistas de Puerto Rico.

“En verdad no me esperaba ganar, así que estoy un poquito sorprendida”, aseguró Mariah Angeliq al recoger el trofeo y saludar a su compañera en la distancia.

“¡Arriba México!”, dijo emocionado al dedicar el título honorífico a todas las personas que lo han apoyado durante sus “cinco años de carrera profesional”.

La gala, que se alargó durante más de tres horas, arrancó con un mensaje de solidaridad a Ucrania a cargo de Black Eyed Peas, con una revisión bilingüe de su tema “Where is the Love” (“Dónde está el Amor”), en la que participó la cantante ucraniana NK y se sumaron el resto de invitados a la ceremonia.