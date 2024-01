Multan a Arnold Schwarzenegger por no declarar un reloj de lujo en Alemania

El actor Arnold Schwarzenegger (76) fue detenido poco después de aterrizar en el aeropuerto de Múnich, Alemania, ayer miércoles.

Las autoridades aeroportuarias se percataron de que el intérprete llevaba en su maleta un reloj de lujo personalizado, de la marca suiza Audemars Piguet, valorado en unos 21.000 dólares.

El afamado intérprete debería haber declarado esa exclusiva pieza a su paso por la aduana, pero no lo hizo y acabó abonando una cuantiosa multa.

Un portavoz del servicio de aduanas del citado aeropuerto, Thomas Meister, ha confirmado lo ocurrido al diario alemán Bild, así como la apertura del correspondiente “procedimiento criminal fiscal”.

El protagonista de la saga ‘Terminator’ y exgobernador de California fue retenido y cuestionado durante unas cuatro horas antes de poder abandonar la sala, pero no sin antes recibir una multa de 35.000 dólares por no haber declarado un bien que, según las leyes del país, se considera una importación.

Según el mismo rotativo, Arnold Schwarzenegger se puso rápidamente en contacto con sus abogados para conocer los pasos que debía seguir a fin de contrarrestar el duro correctivo recibido por parte de las autoridades.

El astro de Hollywood, a tenor de las fotos que han trascendido tras su largo interrogatorio, no parecía demasiado preocupado por su encontronazo con los funcionarios de la aduana, ya que aparece sonriente y sosteniendo en sus manos la pequeña caja en la que, presumiblemente, se encontraba su valioso reloj.

Por otro lado, fuentes de su entorno han explicado que el actor no fue requerido en ningún momento para que hiciera la preceptiva declaración, alegando que no recibió formulario alguno. Posteriormente se habría ofrecido a pagar la cantidad correspondiente, pero el lector de tarjetas de crédito no funcionaba y los cajeros automáticos del recinto le impedían extraer tan elevada suma.

“Finalmente alguien trajo una nueva máquina que sí funcionó”, ha indicado un informante al portal de noticias Page Six.

Curiosamente, el destino final de su viaje no era Alemania, sino su país natal, Austria.

El artista pudo abandonar el aeropuerto de Múnich a eso de las cinco de la tarde y puso rumbo al país vecino en compañía de su actual pareja, la fisioterapeuta Heather Mills.

La pareja asistirá este jueves a una gala benéfica en la ciudad de Kitzbühel, donde subastará el lujoso reloj que tantos quebraderos de cabeza le ha dado en su breve pero conflictiva estancia en Baviera.