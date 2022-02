Muere reconocida actriz de “Yo soy Betty la fea”

¿Quién fue Dora Cadavid?

Dora Cadavid nació en la ciudad de Medellín en 1937, y desde muy joven supo construir una exitosa carrera en el mundo de los medios de comunicación y el espectáculo.

Participó de producciones como Rasputín (1980), Romeo y Buseta (1987), Te voy a enseñar a querer (1990) y Café con aroma de mujer (1994); sin embargo, su papel más recordado es el de ‘Inesita’, en la exitosa novela colombiana Yo soy Betty, la Fea (1999).

Posteriormente, Dora Cadavid tuvo apariciones en producciones como Mujeres Asesinas, Aquí no hay quien viva, La niña y en La Ley del Corazón, su último proyecto en la televisión colombiana.

En sus últimos años, la artista tomó la decisión de mudarse a un asilo.

“Estábamos viviendo en La Calera... y empezamos luego a viajar por todo Colombia y cuando ya llegamos a un destino final, creo que era Cúcuta, yo le dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola. Tú sabes que con uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte... y yo no quiero ser carga para nadie”, le dijo Cadavid al programa Lo Sé Todo en entrevista concedida en el 2018.

Al final de la entrevista, Dora Cadavid se refirió a cómo veía la muerte en su vejez, y aseguró que “no es que no le tema, le tengo mucho respeto. Y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y yo no me dé cuenta, porque a lo mejor me le devuelvo la mitad”.

