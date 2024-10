Muere Paul Di’Anno, primer vocalista de Iron Maiden

El sello discrogr[afico Conquest Music anunció la muerte de Paul Di’Anno en nombre de su familia. El comunicado decía que Di’Anno “murió en su casa en Salisbury”. La causa de la muerte no fue determinada.

Después de dejar Iron Maiden, la voz cruda y agresiva de Di’Anno fue citada como una influencia para bandas de metal como Metallica, Pantera y Sepultura.

Siguió trabajando en la música como solista y como miembro de bandas como Gogmagog, Battlezone, Praying Mantis y Killers.

En los últimos años, estuvo confinado a una silla de ruedas debido a graves problemas de salud, incluido el linfedema, una enfermedad que provoca inflamación de los tejidos del cuerpo.

En 2022, los fans lo ayudaron a recaudar dinero para una cirugía mayor de rodilla en Croacia.A pesar de esto, mantuvo una apretada agenda de giras, realizando más de 100 espectáculos en 2023 y 2024.

El mes pasado, lanzó un álbum retrospectivo de su carrera, The Book of the Beast, que incluye lo más destacado de su carrera en solitario y dos versiones “remasterizadas” de los álbumes de Iron’s Tomorrow y Wrathchild.El estreno de un documental sobre su vida está previsto para finales de este año.