Muere el cantante mexicano Carlos Parra a los 26 años

El sábado 6 de mayo de 2023, falleció a los 26 años Carlos Parra. Según dieron a conocer diversos medios de comunicación, la causa de la muerte fue un accidente automovilístico.

Se ha filtrado que el cantante de regional mexicano viajaba junto a sus dos hermanos, César y Cristhian, en la carretera de Phoenix a Sonora para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Durante el camino se impactaron ocasionando el deceso inmediato del vocalista de Los Parras, mientras los otros jóvenes fueron trasladados a un hospital cercano, donde se su estado de salud se reporta como delicado.

Fue la agrupación la encargada de dar a conocer la noticia. “A todos los amigos, familia, fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro hermano, Carlos Parra”, mencionó la banda Los Parras en su cuenta de Instagram. “Descansa en paz hermanito, te amamos”.

Acompañaron el mensaje con una imagen de Parra con un moño negro. Agregaron en dicha fotografía la siguiente frase “Por verte feliz yo lo daría todo. Por eso no llores mi partida, si Dios me llamó a sus brazos. Un verdadero hermano no tiene edad, tiempo o distancia... Perdura para siempre en el corazón. (01/23/1997 - 05/06/2023)”.