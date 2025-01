Romina Marcos revela planes de maternidad junto a su novia Laura Salazar

Romina explicó que ambas han discutido la posibilidad de formar una familia. Laura, quien es doctora, tiene curiosidad por experimentar el embarazo: “Ella quiere saber qué se siente, qué pasa con su cuerpo. Lo hemos platicado y si en el futuro sentimos que es el momento, lo haremos”, declaró.

Sin embargo, Romina subrayó que estos planes no son inmediatos: “Sería cuando la relación esté mucho más avanzada, cuando tengamos una casa y la estabilidad que las dos queremos. Tenemos muchos sueños que cumplir juntas antes de dar ese paso”, explicó.

A pesar de su apertura al tema, Romina reveló que tiene dudas sobre su capacidad para quedar embarazada: “He llegado a pensar que tal vez quien se embarace sea Laura, porque siento que soy estéril”, dijo. También compartió experiencias del pasado que la llevaron a estas conclusiones: “Muchas veces pude quedar embarazada y no ocurrió. Siempre me cuidé, pero cuando mis parejas eran formales, no me preocupaba tanto y nunca pasó”, admitió.