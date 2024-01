Luis Miguel inicia su tour 2024 en República Dominicana

Luis Miguel pudo finalmente dar inicio anoche a su Tour 2024 en Santo Domingo, ante un público entregado que acudió por segunda vez en menos de veinticuatro horas al Estadio Olímpico de la capital dominicana para ver al cantante mexicano, después de que problemas técnicos obligaran la víspera a posponer el concierto.

Un concierto al más puro estilo Luis Miguel, en el que no faltó ninguna de las señas de identidad del artista, desde sus característicos movimientos, gestos y bailes sobre el escenario hasta sus temas más conocidos, que fueron del bolero a la balada, pasando por el pop o el mariachi.

Luis Miguel apareció en el escenario al tiempo que un gran sol iba saliendo por la gran pantalla central (la misma que parece haber sido la causa de la suspensión de la víspera), en clara alusión a su apodo de “El Sol del México”, entre los gritos y aplausos de unos seguidores que corearon todas las canciones durante la más de hora y media que duró su actuación.

Para comenzar con fuerza, el cantante eligió, de entre los más de 30 temas que interpretó en total, ‘Será que no me amas’, su popular versión de ‘Blame It on the Boogie’, de The Jacksons.

No fue el único guiño a Michael Jackson. También hizo un dueto virtual con él en el tema ‘Smile’, al igual que con Frank Sinatra, con imágenes de fondo en blanco y negro de ambos grandes de la música.