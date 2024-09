Lady Gaga habla sobre los rumores de que era un hombre

Lady Gaga revela por qué nunca abordó los rumores de que era un hombre: “No me sentí como una víctima”

La estrella pop estadounidense no sintió que “arreglar” el rumor de que era un hombre fuera lo “mejor” para los demás.

La cantante de “Bad Romance” reveló por qué esquivó constantemente las preguntas sobre la afirmación durante los primeros años de su carrera.

“La razón por la que no respondí la pregunta fue porque no me sentí como una víctima con esa mentira”, le dijo Lady Gaga a Bill Gates en su nueva serie, “What’s Next? The Future With Bill Gates”, que se lanzó en Netflix el pasado miércoles.

“Pero pensé, ¿qué pasa con un niño que está siendo acusado de eso, que pensaría que una figura pública como yo se sentiría avergonzada?”.

En el nuevo programa del multimillonario que aborda “los problemas más urgentes del mundo”, Gaga explicó que el rumor comenzó en la década de 2010 después de que una imagen alterada de ella se volviera viral en internet.

“Había imágenes en Internet que habían sido manipuladas y decían: ‘¿Sabes que hay un rumor de que eres un hombre? ¿Qué tienes que decir al respecto?’”, recordó la ganadora del Grammy.