Doña Cuquita, esposa de Vicente, aceptó al joven, integrándolo como uno más de sus hijos.

Sin embargo, en 2007, Vicente Fernández se dio cuenta que Pablo Rodrigo no era su hijo.

En ese año, Chente intentó sacar un seguro antisecuestros, luego de que su hijo mayor, Vicente Jr., fuera secuestrado en 1998 y le mutilaran dos dedos.

A todos les pidieron muestras de sangre y ahí se dieron cuenta que Rodrigo no tenía filiación de ADN con Chente, según contó el mismo al periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Luego del secuestro de Vicente (su hijo) le íbamos a sacar un seguro antisecuestro, para lo cual le sacaron sangre, por aquello de si te mandan un dedo, sepas si realmente es de tu hijo o no. Ahí fue donde detectamos que no era mi hijo”, contó Vicente Fernández en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante

Cuando le consultaron si le dolió enterarse de que el joven no era su hijo, Chente respondió: “Claro que me duele, después de 18 años me dicen que no es mío”.

Don Vicente cortó más tarde toda su relación con el joven.

Con información de Telemundo.