La intérprete de “Price Tag” incluyó dos imágenes: una de sí misma, a punto de llorar, sosteniendo una prueba de embarazo que salió negativa, y otra con una frase que dice: “A veces, el amor no será suficiente para que funcione, y está bien. No significa que hayas fallado”.

“Ayer (este martes) por la tarde temía la idea de sobrellevar el concierto sin romperme... luego de realizar mi tercer escaneo y que me dijeran que ya no había latidos”.

View this post on Instagram

“Esta mañana (miércoles) siento que no tengo control de mis emociones. Quizás me arrepienta de compartir esto. Quizás no. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque esté evadiendo el dolor o el proceso, sino porque sé que cantar esta noche me ayudará”, añadió.

“He dado dos shows en dos años y mi alma lo necesita. Todavía más hoy. Sé que algunas personas pensarían: ‘Ella simplemente debería cancelarlo’. Pero en este momento tengo claridad en una cosa. Comencé a cantar cuando era joven por la alegría, para llenar mi alma y por terapia de amor propio; eso no ha cambiado y tengo que procesar esto a mi manera”.

La celebridad agregó que desea ser honesta consigo misma y con sus fanáticos en lugar de ocultar lo que siente porque considera que lo merece, y es por ello que piensa que sus conciertos le ayudarán a estar bien consigo misma.

LEA: Nicki Minaj le hace un desplante a Jessie J: ‘Yo no pedí colaborar contigo’

“Me conozco y sé que hablaría de ello en el escenario porque ésa es quien soy, así que en lugar de un discurso emocional y lagrimoso en el que trate de explicar mi energía, esto se siente más seguro”, indicó.