“Para aquellos que no conozcan mi trayectoria en la facultad de derecho, que sepan que esto no ha sido fácil y no se me ha puesto en bandeja. He suspendido el examen tres veces en los últimos años, pero cada vez que ha ocurrido esto me he levantado y he estudiado con más ahínco. ¡Y lo he intentado una y otra vez hasta que lo he conseguido! Además tuve Covid durante mi tercer intento y mucha fiebre, aunque no quiero poner excusas”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

La también empresaria ha querido dedicar este emotivo triunfo a su malogrado padre Robert, también abogado y defensor en su momento del deportista O.J. Simpson, tras la misteriosa muerte de su entonces novia Nicole.

Kim ha asegurado que su progenitor estaría muy orgulloso de ella, aunque también le sorprendería ver que la segunda de sus hijas está siguiendo sus pasos profesionales.