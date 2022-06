El lado derecho del rostro del popular cantante Justin Bieber está paralizado a causa de un virus.

El artista reveló este viernes su condición a sus seguidores en instagram con un video donde además explica por qué tuvo que cancelar varios de sus conciertos esta última semana.

Bieber padece de síndrome de Ramsay Hunt la parálisis facial se debe a que un nervio de su oído se vio afectado, según reveló.

“Hola a todos. Quería actualizarlos sobre qué está pasando conmigo. Obviamente, como tal vez podrán notar en mi cara, tengo este síndrome que viene de este virus que ataca el nervio en mi oído y también mis nervios faciales”, inicia diciendo el cantante.

“Así que para quienes están frustrados por la cancelación de mis presentaciones, obviamente no estoy en condición física para cumplirlas. Esto es bastante serio, quisiera que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que debo tomarlo con calma”, agregó.

El artista aseguró que confía en Dios y espera recuperarse pronto.