Jung Kook de BTS celebra a los fans con ‘Never Let Go’

“Never Let Go” es la primera canción en solitario de Jung Kook que ese entrena desde el lanzamiento de su álbum debut de 2023, Golden , que debutó en el puesto número 2 en la lista de álbumes Billboard 200 .

Jungk Kook , el vocalista principal de la banda surcoreana BTS estrenó su nuevo sencillo, “Never Let Go” , este viernes 7 de junio.

Escuche “Never Let Go” de Jung Kook a continuación.

La canción marcó el primer líder en las listas para un miembro de BTS como solista, así como el primer No. 1 de Latto. En streaming, “Seven” fue la canción más rápida en alcanzar mil millones de reproducciones en la historia de Spotify .

Letra de Never let go de Jung Kook traducida al español