Julia Fox se siente orgullosa de haber dejado a Kanye West

La relación sentimental de Julia Fox y Kanye West llegó a su fin con la misma rapidez que había comenzado y rodeada del mismo misterio, porque ninguno de los dos quiso explicar qué había sucedido.

Hasta ahora. La estrella de ‘Uncut Gems’ ha querido aclarar que fue ella quien dio un paso atrás cuando se dio cuenta de que el rapero aún tenía ciertos asuntos que solucionar con Kim Kardashian, la madre de sus cuatro hijos. “Los problemas no resueltos con los que estaba lidiando... parecía que tenía mucho en lo que trabajar, y simplemente no tengo tiempo para algo sí, ni tiempo ni energía. No tengo el ancho de banda ni la capacidad emocional para ello. Estoy orgullosa de mí misma por eso”, ha asegurado en el Evening Standard.

Por otra parte, Julia cree que su historia con Kanye podría haber durado más si ella no fuera madre de un niño de 20 meses llamado Valentino. “Yo me decía: él todavía quiere salir conmigo hoy, así que vamos, adelante. Y luego la vida real se interpuso y ese estilo de vida no era sostenible. Yo no podía volar una vez a la semana. Y lo dejé en cuanto apareció la primera bandera roja”, ha añadido. “La Julia de antes de Valentino habría aguantado más tiempo”.

Aunque Julia prefiere no dar demasiadas vueltas a lo que puedo ser y no fue, sí algo que le molesta: que la mayor parte del mundo siga pensando que su noviazgo fue un montaje para aumentar su perfil público porque en realidad fue Kanye quien se interesó en ella y consiguió su número a través de un amigo en común.