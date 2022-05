Jennifer Aplícano revela que tuvo 24 ataques de epilepsia en un mes

La presentadora de televisión Jennifer Aplícano publicó este domingo 01 de mayo de 2022 un video donde explica cómo sigue batallando contra la enfermedad que la tiene fuera de las redes sociales.

“Estuve ausente de las redes sociales porque estoy batallando con algunos personajes que hoy les quiero presentar. Como algunos conocen padezco de epilepsia” comienza explicando en el video que dura 1:50 minutos.

Uno de esos personajes de la reconocida tiktoker reveló que convulsionó más de 24 veces en un mes y que se toma siete pastillas al día. Al mismo tiempo reclama que por eso no puede estar “cuerda” (en su nivel optimo de sus sentidos).

La talentosa joven de 25 años tiene más de seis años luchando contra la epilepsia.

Entre la conversación de sus personajes en el video, acompañado de la frase “aunque apenas pueda resistir mis males, prefiero padecerlos a merecerlos”, dice que ya está mejor porque está siendo tratada con los especialistas y se está tomando los medicamentos.

“Dime algo que no sepa, no me voy a tomar ese montón de pastillero, me cambian de humos siento que odio a todo el mundo”, comentó haciendo referencia a su estado emocional.

“Estos solo es un proceso, les prometo que ya vamos a salir”, le afirma a sus personajes mientras parodia con la depresión y ansiedad.

Al final del video explica que la historia sigue. “Eventualmente ausente de comedia, pero sigo batallando con la trama para que en el guión se incluya el baile que burla las imposibilidades. Gracias por sus oraciones, por su amor y apoyo.