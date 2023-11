Timbaland dice que Justin tiene que ponerle un ‘bozal’ a Britney

Justin Timberlake se ha convertido en uno de los hombres más buscados de mundo desde que su ex Britney Spears publicó un libro de memorias titulado “The woman in me”.

En realidad, la princesa del pop no habla mal de su novio de juventud en el libro, pero sí que comparte una serie de historias donde no sale demasiado bien parado, como por ejemplo, que él puso punto final a su relación sentimental por medio de un mensaje de texto o que le fue infiel con otra celebridad.

El cantante de NSYNC ha preferido guardar silencio y alejarse de los paparazzi marchándose de vacaciones con su familia.

Sin embargo, alguien inesperado ha querido pronunciarse acerca de las revelaciones que ha realizado Britney, porque opina que está siendo el daño colateral en la estrategia de Britney para ganar notoriedad.

”¿Sabes qué? Vivimos en la era de las redes sociales y... todo el mundo quiere ser viral. Lo entiendo porque esa es la forma de hacer dinero [es] hacerse viral”, ha opinado su colega y amigo Timbaland.