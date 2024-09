Hermana de la supermodelo Kate Moss es hospitalizada por sobredosis

¡Impactante revelación! En el más reciente episodio de su podcast Dream On, la joven de 26 años confesó que fue hospitalizada tras sufrir una sobredosis de Ozempic, el polémico fármaco aprobado para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, en los últimos meses ha ganado gran popularidad entre las celebridades como una solución rápida para perder peso.

“¡La peor decisión de mi vida!”, confesó la estrella de OnlyFans en su podcast. La joven reveló que, tras comenzar a usar Ozempic, las náuseas llegaron casi de inmediato. “En dos semanas perdí alrededor de siete kilos, y aunque al principio me emocionó, nunca me había sentido tan mal en mi vida”, compartió, dejando en claro las terribles consecuencias de su experiencia con el polémico fármaco.

Lottie, sincerándose sobre su lucha con la imagen corporal, explicó que comenzó a usar Ozempic tras sentirse descontenta con su peso. Según narró, obtuvo el fármaco a través de un amigo, pero no pasaba bajo una supervisión médica rigurosa. Ello la llevó a tomar dosis indebidas para su cuerpo.

Al llegar al centro médico, una enfermera quedó asombrada al enterarse de la dosis de Ozempic que estaba usando. “Me dijo, ‘Oh, Dios mío, esa no es la dosis que debería tomar alguien de tu tamaño’”, relató la estrella, dejando claro el peligro que había corrido.

Pero los problemas no tardaron en aparecer. “Estaba vomitando constantemente, no podía retener ni agua ni comida”, recordó, revelando lo mal que se sentía hasta que una madrugada, tuvo que ser llevada de urgencia al hospital tras llamar a un amigo por sentirse extremadamente débil.

Un lapso de terror inolvidable

El momento más estremecedor del calvario de la estrella de OnlyFans ocurrió durante su hospitalización, cuando sufrió una convulsión debido a una grave deshidratación. Según relató, su cuerpo reaccionó de manera violenta. “Mi rostro se tensaba, todo mi cuerpo estaba rígido, no podía mover las manos. Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida”, confesó la joven.

Con angustia, Moss recordó cómo su amigo tuvo que sostenerle los pies mientras su cuerpo se convulsionaba. “No podía creer lo que estaba pasando, fue horrible. Sentía que no podía moverme, que se me iban a romper las manos de tanto que se contraían. Realmente pensé que me iba a desmayar en cualquier momento”, relató, aún impactada por la experiencia.

Tras su recuperación, Moss decidió usar su plataforma para advertir sobre los peligros del uso de Ozempic como una solución rápida para adelgazar. “Espero que al compartir mi historia, algunas personas aprendan que no vale la pena. Este medicamento es para tratar la diabetes, no para la pérdida de peso”, enfatizó, haciendo un llamado de atención a quienes buscan atajos peligrosos.