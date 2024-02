Tom Holland protagoniza la obra teatral ‘Romeo y Julieta’

Holland anunció la noticia en las redes sociales. La ejecución limitada tendrá una duración de 12 semanas y comenzará a presentarse en mayo. Aún no se sabe quién interpretará a Julieta junto a Holland, pero la participación del actor significa que este es instantáneamente un boleto candente.

La producción de “Romeo y Julieta” probablemente no será como las versiones clásicas con medias pesadas que has visto antes. Esto se debe a que Jamie Lloyd , quien aplicó su enfoque minimalista y sencillo a clásicos aburridos como “Cyrano de Bergerac” , “La gaviota” y “A Doll’s House” , está supervisando el resurgimiento.

Tom Holland cuelga el traje y se enfrenta al amante condenado más famoso de Shakespeare . Así es, la estrella de “Spider-Man: No Way Home” interpretará a Romeo este verano en el West End de Londres .

Tom Holland hizo su debut teatral con el papel principal en “Billy Elliot: The Musical”.

“Tom Holland es uno de los actores jóvenes más grandes y apasionantes del mundo”, dijo Lloyd en un comunicado. “Es un honor darle la bienvenida nuevamente al West End”.

Además de sus papeles en las películas de Marvel, Holland protagonizó junto a Mark Wahlberg la película de aventuras “Uncharted”, que fue un éxito de taquilla.

También encabezó el crudo drama “Cherry” y la historia gótica sureña “The Devil All the Time”. Otros papeles cinematográficos incluyen “La ciudad perdida de Z” y “En el corazón del mar”. Holland apareció recientemente en la serie de Apple TV+ “The Crowded Room”.