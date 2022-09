Georgina Rodríguez, modelo y pareja del futbolista del Manchester United, Cristiano Ronaldo quedaron devastados cuando su hijo falleció al dar a luz, el pasado 18 de abril.

La modelo comentó que esta pérdida fue el peor momento de su vida. Rodríguez se ha preguntado cómo podría salir adelante después de esta pérdida, aunque ahora se ha acercado más a su familia para ayudarle a superar este dolor.

Sin embargo, el mejor momento de su vida precisamente fue que la hermana gemela del difunto hijo nació sana.

Estas experiencias estarán en la segunda temporada su serie de Netflix titulada ‘Yo soy Georgina’, la cual tuvo algunos adelantos mostrados a periodistas en la televisión española.

‘La vida me ha regalado tanto en tan poco tiempo. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Un gran pedazo de mi corazón se hizo añicos y me pregunté cómo podría sobrellevarlo’, dijo la modelo.