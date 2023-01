“Entre marido y mujer nadie se debe meter”: Consuelo Duval sobre Clara Chía Marti

En su paso por la alfombra roja de la premier de la película Infelices para Siempre, la cual protagoniza junto a su amigo Adrián Uribe, Consuelo Duval sacó de su ronco pecho lo que piensa sobre la industria del cine en México, y del escándalo de Shakira y Piqué.

“Me dejó entrar. La verdad es que yo también tenía ahí un poco de resentimiento con el cine porque son muy mamones a veces. (Dicen) ‘’Ah, tú haces televisión, tú no sirves’, pero me dio la oportunidad y aquí estoy”, expresó emocionada durante el estreno de la comedia romántica en la que tiene su debut protagónico.

Entre el alboroto del público regio que se congregó para ver a lo actores en Cinépolis Valle Oriente, Duval, a quien por cierto le dieron un Pulparindo como Salma Hayek en la alfombra de los Globos de Oro, también arremetió contra Clara Chía Marti, la mujer por la que Piqué dejó a Shakira.

Su reacción se dio luego de que la actriz reafirmara que tiene ocho años sin pareja ni tener relaciones sexuales.

“Está bien, se pude vivir sin cuchiplanchar, se los digo, a parte yo nunca he sido tan sexual, soy más de amor, más romántica. No he encontrado a quien se merezca estar a mi lado.