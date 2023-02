Shakira revelará más detalles de su separación en su nuevo disco

El nuevo álbum de Shakira está inspirado en su separación de Gerard Piqué.

La estrella del pop, de 46 años, ha publicado recientemente la canción ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53’, que ha sido tachada de “diss track” después de que ella pareciera apuntar al ex futbolista y la nueva novia de este Clara Chía Marti, y profundizará en el desamor en su próximo disco.

Un conocedor de la música dijo a la columna Bizarre del periódico The Sun on Sunday: “Su próximo álbum va a ser sin duda un disco revelador y no tendrá reparos en contar a todo el mundo lo que pasó”.

Y añadió: “Ella estaba trabajando en otro disco antes de que tuviera sospechas de infidelidad, por lo que esas canciones están siendo reescritas con nuevos finales para dar a los fans una imagen más completa de la verdad. Los que han escuchado fragmentos dicen que mezcla latín, rock y hip hop y que es más empoderador”.