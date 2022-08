Beyoncé cambia la letra de una canción por ser ofensiva hacia los discapacitados

Apenas un fin de semana después de lanzar su disco “Renaissance”, Beyoncé anunció que cambiará la letra de una de sus canciones porque utiliza un término que resulta ofensivo hacia las personas con discapacidad, especialmente las que sufren parálisis.

En un verso del tema “Heated”, la cantante utiliza la palabra “spaz”, asociada a un uso peyorativo que, sin embargo, parece que la estadounidense incluyó con una connotación completamente distinta.

Mientras que en el inglés común “spaz” se refiere a las personas con algún tipo de parálisis motriz, sobre todo, la gente que tiene dificultad para controlar sus extremidades, en el inglés vernáculo, la jerga que habla la comunidad afroestadounidense, la palabra también significa “perder el control”, “agitar” o “volverse loco”.

“Spazzin’ on that ass, spazz on that ass (agitando en ese cu**)”, canta Beyoncé en “Heated”.