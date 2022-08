La actriz Jennifer Garner fue invitada a la boda de su exesposo Ben Affleck con Jennifer López este fin de semana en Georgia.

Sin embargo, la protagonista de ‘Alias’ declinó la invitación por una poderosa razón: se encuentra en Texas por motivos de trabajo, según informó Hollywood Life.

“Jennifer Garner está trabajando mucho en un proyecto en Texas y no asistirá a la celebración de la boda, pero ha aceptado totalmente que sus hijos estén allí y es realmente positiva en general sobre todo el asunto”, afirmó el informante al medio.

Garner y Affleck, -que estuvieron casados desde 2005 hasta 2018- mantienen una excelente relación como padres de sus tres hijos Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Sam, de 11, razón por la cual el actor la habría invitado a la fiesta de celebración de su más reciente unión con López en Las Vegas.

No obstante, Jennifer Garner fue vista haciendo compras en Sam’s Club la tarde del sábado en West Virginia. La estrella de ‘13 Going On 30’ estaba acompañada de su novio John Miller y su papá, William Garner.

La artista estadounidense se mostró muy amable con las personas que se acercaban a ella e, incluso, accedió a tomarse fotos con algunos fans.