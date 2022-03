Familia del guitarrista hondureño Guayo Cedeño solicita ayuda tras su fallecimiento

“ Guayo Cedeño , mi corazón está partido. Nada más me queda decirte gracias por tanto,mi hermanito”, escribió con pesar en su Facebook.

“Lamentamos esta noticia. Descansa en paz, Guayo Cedeño. ¡Es difícil de creerlo!”, posteó la intérprete limeña Karlibeth Ortega.

Wilmer Peraza, gerente general de Peraza Productions, escribió: “¡Qué lamentable noticia! Una gran pérdida para el gremio de la música. Mi más sentido pésame a su familia y a sus seresqueridos. QEPD Guayo Cedeño, dejaste un legado muy grande en la música catracha”.

Cedeño nació el 7 de enero de 1974 en La Ceiba. Integró la Orquesta Centroamericana de la Papaya y fue productor musical y colaborador con artistas hondureños como Aurelio Martínez y Guillermo Anderson.

Su muerte es un duro golpe para la música en Honduras.

“Guayo era realmente un músico de esos bendecidos, no solo tocaba magistralmente la guitarra, sino también muchos otros instrumentos, me gustaba particularmente como bajista y nodigamos tocando la percusióngarífuna, tener a Guayo en una producción musical era lo mejor, prácticamente no se ocupaba mucho más, él podía tocar casi todo e igualmente era un muy hábil técnico de estudio yproductor”, detalló el músico y productor Max Urso.