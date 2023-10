Adamari López regresa a la televisión, ahora en Univisión

Para Adamari López, regresar a TelevisaUnivision es un acontecimiento lleno de significados y emoción.

Esta televisora fue el lugar que abrió muchas puertas en su carrera y donde se ganó el cariño y el apoyo de los televidentes.La actriz se siente afortunada de tener la oportunidad de volver a este lugar que considera su hogar.

“Estoy contenta, emocionada. Me siento muy afortunada de tener la oportunidad otra vez de regresar a un lugar que me abrió muchas puertas, que me mantiene en el cariño y a la mente cada uno de los televidentes y sobre todo de hacer un proyecto que no había hecho nunca antes y que me emociona mucho”.