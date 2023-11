Ex de Kevin Federline desmiente memorias de Britney Spears

En su reciente libro de memorias, “La Mujer en Mí”,Britney Spears ofrece al público una visión más cercana a su vida y sus relaciones pasadas. Sin embargo, una de las revelaciones de su libro desató una polémica, ya que la ex prometida de su ex marido. Kevin Federline,Shar Jackson, cuestionó la veracidad de su relación.

En su libro, Spears afirma que ella “no tenía idea” de que Kevin Federline ya era padre y tenía una prometida embarazada cuando comenzó su relación.

“Vivía en una burbuja y no tenía muchos buenos amigos cercanos en quienes confiar y de quienes obtener consejos. No tenía idea hasta después de haber estado juntos durante un tiempo y alguien me dijo, '¿Sabes que tiene un nuevo bebé, verdad?'”, escribió Spears en el libro.

Sin embargo,Shar Jackson, la ex prometida de Kevin Federline en ese momento, contradijo esta versión. En una entrevista con The Daily Mail, Jackson afirma que Spears estaba plenamente consciente de su embarazo y que incluso estuvo presente en el hospital cuando Federline y Jackson le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Kaleb.