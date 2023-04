El Mes de la Historia Negra es un insulto, asegura Morgan Freeman

Morgan Freeman dice que el Mes de la Historia Negra es un insulto.

El actor de 85 años de edad, explicó que el evento anual, que se celebra cada febrero y observa el logro cultural de los negros, tiene una connotación negativa para él porque relega todo su patrimonio a un solo conjunto de cuatro semanas.

Así lo comentó a The Sunday Times: ‘Dos cosas que puedo decir públicamente que no me gustan: el Mes de la Historia Negra es un insulto. ¿Vas a relegar mi historia a un mes?’.

La estrella de ‘Bruce Almighty’ continuó afirmando que el término afroamericano, que se ha utulizado para describir a los estadounidenses negros desde el siglo XVIII, también es un insulto, a que cuestionó su verdadera definición.

‘Además, -afroamericano- es un insulto. No me suscribo a ese título. Los negros han tenido diferentes títulos desde la palabra y no sé cómo estas cosas se apoderan tanto , pero todos usan -afroamericano-. ¿Qué significa realmente? La mayoría de los negros en esta parte del mundo son mestizos. Y dices África como si fuera un país cuando es un continente, como Europa’.

Mientras tanto, el actor ganador del Premio de la Academia reflexiona que durante su carrera de décadas, el mayor cambio ha sido el factor de inclusión, ya que señaló que los artistas de todas las razas y sexualidades ahora son aceptados en la industria.

‘El cambio es que todas las personas están involucradas ahora. Todos. LGBTQ, asiáticos, negros, blancos, matrimonios interraciales, relaciones interraciales. Todos representados. Los ves a todos en la pantalla ahora y eso es un gran salto’.