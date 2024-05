Eiza González sigue sin sentirse querida en su México natal

Recientemente ha estrenado la serie ‘El problema de los tres cuerpos’ en Netflix y también cuenta con un papel de peso en la p elícula ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ de Guy Ritchie.

Eiza González se ha quejado de las burlas que tuvo que soportar mientras se abría camino en Hollywood, de las críticas que ha recibido por sus cirugías plásticas o del escrutinio al que se somete su vida sentimental.

El pasado lunes fue una de las celebridades latinas que acudió a la gala del Met y volvió a pronunciarse sobre el apoyo que echa en falta por parte de sus compatriotas.

“Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana... pero a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, comentó Eiza González ante los medios que se habían dado cita en las escaleras del museo metropolitano de Nueva York.

Sus declaraciones no han sido bien recibidas en su país y han provocado una ola de indignación contra ella. No es la primera vez que se enfrenta a una situación similar.