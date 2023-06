Dwayne Johnson cede a las súplicas de Vin Diesel y anuncia su regreso a ‘Fast and Furious’

“ Les confirmo al cien por cien que, sí, es verdad. Hobbs está de vuelta, Hobbs volverá a la franquicia ‘Fast and Furious ’”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Tanto es así, que Dwayne Johnson ha confirmado, para sorpresa de sus fans, que volverá a la saga ‘Fast and Furious’ retomando para ello su personaje de Luke Hobbs.

View this post on Instagram

“Somos hermanos desde hace años. A pesar de nuestras diferencias, teníamos claro que la prioridad número uno era resolverlas. Y también piensas en el futuro, en que estos planes son más importantes que nosotros mismos”, ha añadido sobre la trascendencia de su decisión.

En los últimos seis años, fueron numerosas las peticiones públicas que le hizo Vin Diesel para que regresara a la popular franquicia. A través de las redes sociales, el intérprete llegó a rogarle que reconsiderara su decisión, al parecer inamovible, de alejarse para siempre de la longeva serie de películas.

Hasta ahora, nada hacía pensar que Johnson pudiera cambiar de opinión, entre otras razones por el malestar con el que digirió tales mensajes.

VIDEO: Al Pacino se realizó una prueba de ADN, ya que no creía poder tener hijos

Al artista anteriormente conocido como ‘The Rock’, protagonista de éxitos de taquilla como la última trilogía de ‘Jumanji’, ‘San Andreas’, ‘Jungle Cruise’, ‘Moana’ o ‘Shazam’, no le gustó nada que en algunos de esos llamamientos de su antiguo compañero saliera a colación el nombre del fallecido Paul Walker, antaño coprotagonista de la saga y fallecido en un accidente de tráfico en 2013.

Para Johnson se trató de una maniobra irrespetuosa de chantaje emocional, tanto como la decisión de Diesel de recurrir a sus propios hijos para trasladarle lo mucho que echaban de menos “a su tío Dwayne”.

“Me sorprendió mucho la publicación de Vin. Fue un ejemplo de manipulación. No me gustó nada que arrastrara a sus hijos, ni tampoco que mencionara la muerte de Paul Walker”, aseguraba en su momento.