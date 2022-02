La cantante Danna Paola no quedó conforme con el resultado de una entrevista que le realizó la famosa revista People en español, pues afirmó que la charla fue enfocada en su imagen y no en lo que quiere transmitir a sus seguidores: proyectos actorales, musicales y estado emocional actual.

“Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol”, abundó la intérprete al mismo tiempo que explicó su interés por tocar temas mucho más profundos que la manera en que se pueda ver en unas fotografías.

Danna Paola calificó la entrevista con Pepole en español como una ventana hacia la manera más superficial en la que puede ser catalogada, dejando de lado todo los temas de verdadera importancia que desea comunicar a sus más de 33 millones de seguidores en Instagram y seis en Twitter.

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo. Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme x fuera también...”, explicó la también modelo de 26 años.