Chu_5, un músico que refresca el panorama nacional

SAN PEDRO SULA. Un niño curioso está destinado a aprender más rápido, ese es el primer paso para el aprendizaje.

Jesús Escobar, en su niñez, desarmaba teléfonos y hasta construía estadios de fútbol con piezas Lego, siempre se mostró dispuesto a solucionar problemas que requirieran de un uso refinado del proceso cognitivo, su curiosidad lo llevó a desarrollar una pasión por las melodías.

“Mi pasión por la música se enciende desde pequeño, mi papá siempre ponía de todo tipo y en cualquier lugar. Aunque tomó más fuerza en mi último año de colegio donde nació mi curiosidad por crearla”, aseguró.

A sus 18 años de edad, rondando el 2004, empezó a crear música sin tener ningún conocimiento absoluto, mas lo comenzó de forma empírica. Lo que no faltó fueron ganas y la visión puesta fijamente en un sueño.

Su aprendizaje demoró 5 años, fluyeron experiencias que forjaron un carácter tenaz. Ya en 2009, consiguió que su música sonara en una emisora radial de nuestro país, “la locutora conocía a gente del medio y por ella logré tocar en mi primer evento abriendo para varios DJs locales.

Desde ese año no me he detenido, obviamente avanzando como se pueda”, afirmó Jesús, que artísticamente se hace llamar Chu_5. La música le permitió conocer casi todo Honduras, incluso un par de países de Centroamérica, algo que pensó irreal hasta cierto momento de su vida, pero que alcanzó por su persistencia en lo que le apasiona.

“Una vez, en uno de esos viajes laborales, fui a Puerto Cortés y realicé una presentación frente a un aproximado de 3,000 personas, fue surreal, marcó un antes y después en mi carrera”, dijo el músico.

“Mi plan a futuro es seguir creciendo con mi arte. Seguir aprendiendo de otros músicos y uno de mis grandes planes es hacer un concierto audiovisual con mi música y video sincronizados, espero ese plan se pueda lograr algún día”.