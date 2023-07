Cesia Sáenz lanza oficialmente su canción “Horóscopo”

El lanzamiento se realizó en Indie Lounge anoche en la capital del país en medio de la algarabía de sus “leones” que se acercaron a presenciar el lanzamiento del nuevo tema que en sus primeros minutos sumó más de seis mil reproducciones.

”Horóscopo” llega acompañado de un videoclip, de 2:55 minutos, donde Cesia hizo alarde de su talento y sensualidad.

“Es algo nuevo para mí, es como otra etapa de mi vida, porque en “X ti ya no” estaba como más cohibida, no mostraba mucho, no bailaba, no me expresaba... Que todavía no me hace mucha falta, pero hay muchas personas me están ayudando a sacar la leona”, confió.

“Horóscopo” tiene influencias “Funk, pop, disco. Es ochentero y moderno”.

Por supuesto los leones no dudaron en celebrar el nuevo trabajo de la ganadora de La Academia: 20 años.