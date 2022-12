Catherine Zeta-Jones tuvo la oportunidad de haber sido la primera Bond femenina

El mayor arrepentimiento de la actuación de Catherine Zeta-Jones es nunca haber interpretado a una chica Bond.

La ganadora del Oscar, de 53 años de edad, dijo que la estrella de 007, Sean Connery, la apoyó como un reemplazo para él como espía después de que se hicieron cercanos filmando juntos la película criminal de 1999 ‘Entrapment’.

’Me hubiera encantado haber interpretado a Bond. Tuve una relación tan maravillosa con Sean Connery, hicimos una película llamada -Entrapment- hace años, y él era como mi hermano mayor, mi padre, mi apoyo. Realmente lo amaba. Soy una fanática de Bond y él me dijo una vez: -Hubieras sido un gran Bond, niña-. Pregunté: -¿Una chica Bond o Bond?- Él dijo: -Bond, chica-. Dije: -¡Dios mío, me hubiera encantado haber interpretado a Bond!-Pero creo que ese tiempo ya pasó’, dijo la actriz al diario The Sun.

A pesar de las peticiones recientes para que exista una primera mujer Bond, la productora de la franquicia cinematográfica Barbara Broccoli, de 62 años, ha insistido en que el papel seguirá siendo interpretado por un hombre.

Catherine, quien comparte un hijo Dylan, de 22 años, y su hija Carys, de 19 años, con su esposo Michael Douglas, de 78 años años, ahora está en las pantallas interpretando a Morticia en la nueva serie de televisión de Netflix ‘Wednesday’ en una nueva versión de ‘The Adams Family’. Centrándose en los temas adolescentes de Wednesday, la única hija de Morticia y fotografiada por el director de ‘Batman’ Tim Burton, la actriz dijo acerca de unirse al elenco, que cuenta con Jenna Ortega en el papel principal, Zeta-Jones comentó: ’Fue un verdadero placer porque es un programa icónico y personajes como Fester y Morticia son imborrables, están en nuestro subconsciente. Es más que cultura pop, de verdad. Mi sobrina conoce -La familia Addams- y mi abuela, Dios la bendiga, amaba -La familia Addams-. Incluyes la mente brillante de Tim Burton y un reparto fantástico y estoy encantado de que todo vaya tan bien’.