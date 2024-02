¿Qué canción cantará Post Malone en el Super Bowl?

LAS VEGAS. El Super Bowl es un evento deportivo que está rodeado de varios actos protocolarios antes del Kick-off oficial del partido. Desde la ceremonia del volado y la interpretación del Himno de los Estados Unidos, los eventos que engalanan el partido son de gran importancia.

Además del Himno Nacional, hay una melodía que se interpreta y que para muchos estadounidenses es un “himno de los Estados Unidos”, y es “America The Beautiful”. En el Super Bowl LVIII será el rapero Post Malone quien la cante.

Es una tradición que “America The Beautiful” se interprete antes del Himno Nacional de Estados Unidos, y aunque no es considerado un himno de manera oficial, la canción hecha por Katharine Lee Bates y Samuel A. Ward, en el Siglo XIX se intentó que fuera el himno nacional por muchos años, pero desde el mandato de John F. Kennedy, este no fue aprobado, quedando como el himno no oficial del país.

Junto a la interpretación de “America the Beautiful”, también se interpreta “Lift Every Voice and Sing” por Andra Day.

Además, Post Malone tendrá una presencia especial en el Super Bowl, pues formará parte de un comercial de una bebida energética junto al ex quarterback, Peyton Manning.