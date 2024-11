Bob Bryar fue el baterista con más años de servicio de My Chemical Romance , tocando con la banda desde 2004 hasta su salida en 2010.

La causa de la muerte no se conoce todavía, pero las autoridades han descartado que se trate de un delito, ya que sus pertenencias, incluido el equipo musical y las armas, no fueron tocadas.

Bob Bryar , exbaterista de My Chemical Romance , murió a los 44 años.

Inicialmente comenzó a trabajar como ingeniero de sonido para The Used y Thrice. Entabló amistad con My Chemical Romance durante su gira con el primero en 2004, y poco después se convirtió en su baterista para su gira de ese año en Japón, reemplazando al baterista anterior Matt Pelissier.

Aunque su participación en la banda llegó después del lanzamiento de su segundo álbum ‘Three Cheers for Sweet Revenge’, apareció en todos los videos musicales y material promocional del mismo.

Sus contribuciones se pueden escuchar en el álbum seminal de My Chemical Romance de 2006 ‘The Black Parade’, el disco de mayor éxito comercial y crítico de la banda. Debutó en el número dos en los Estados Unidos en el Billboard 200, así como en el UK Albums Chart.

Bryar participó en el proceso de composición del siguiente disco de la banda, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys de 2010, pero dejó la banda poco antes del lanzamiento del álbum.

En una declaración de ese momento, el guitarrista Frank Iero escribió en el blog de la banda: “Hace cuatro semanas, My Chemical Romance y Bob Bryar se separaron. Esta fue una decisión dolorosa para todos nosotros y no se tomó a la ligera. Le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos y esperamos que todos ustedes hagan lo mismo”.