Billy Porter tiene que vender su casa por la huelga de actores en Hollywood

Hollywood, y por extensión la industria del cine y la televisión, continúan paralizados debido a la huelga convocada por el sindicato de guionistas y de actores para exigir mejores salarios y garantías laborales. Se calcula que por el momento la protesta ha tenido un impacto económico que supera los 2.000 millones, y se prevé que esta cifra se duplique rápidamente, afectando a todos los involucrados.

Billy Porter es uno de los nombres más importantes de Broadway, aunque desde hace años también trabaja a menudo con Ryan Murphy en la pequeña pantalla. Actualmente se encuentra en Londres por motivos de trabajo, pero está deseando regresar cuanto antes a Los Ángeles para tomar partido en una situación histórica.

Lo hará porque cree firmemente que los contratos tienen que evolucionar con los tiempos, para adaptarse a los cambios que se han producido en el negocio con la aparición de la inteligencia artificial y de los servicios de streaming, y no porque tenga una situación financiera lo bastante holgada como para afrontar un largo período de tiempo sin trabajar.

“Tengo que vender mi casa. No sé cuándo vamos a volver. Hasta que no ganas dinero, que yo todavía no he ganado, la vida del artista sigue consistiendo en vivir día a día”, ha asegurado en una entrevista al Evening Standar.

Hace no mucho, un ejecutivo que prefirió mantenerse en el anonimato aseguró al medio especializado Deadline que, tras hacerse evidente que no se llegaría a un acuerdo, la estrategia de las grandes distribuidoras y productoras se ha centrado en forzar que la situación se alargue tanto que los miembros del sindicato comiencen a perder sus casas; según las previsiones de los estudios, esa fecha llegaría en torno a octubre.

Para Billy, la presión ya ha comenzado a notarse porque tenía previsto grabar una película y una serie para septiembre, pero ninguno de los dos proyectos podrá seguir adelante como estaba previsto. “A la persona que dijo: ‘Vamos a matarlos de hambre hasta que tengan que vender sus apartamentos’. Que sepas que ya me estás matando de hambre”, le ha respondido.

Aun así, piensa seguir adelante con la lucha a la que sus compañeros actores del sindicato SAG-AFTRA, liderado por la ‘niñera’ Fran Drescher, se unieron en apoyo a las reivindicaciones de los guionistas porque le parece insultante que Bob Iger, consejero delegado de Disney, se atreva a decir en público que sus demandas no son “realistas”.

“¿Oír a Bob Iger decir que nuestras demandas de un salario digno no son realistas? ¿Mientras él gana 78.000 dólares al día? No tengo palabras para eso, bueno sí: que te den. Pero esa actitud no es útil, así que he mantenido la boca cerrada. No había dicho nada porque estoy tan furioso... Cuando regrese me uniré a las protestas”, ha prometido.