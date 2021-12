La cantante Shakira ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que algunas de sus letras más notorias se inspiran claramente en el amor y la atracción que siente por su pareja, el futbolista Gerard Piqué, pero ahora ha sido el propio capitán del FC Barcelona el que ha querido dar ciertos detalles sobre el papel que juega en determinadas composiciones de la estrella del pop.

“No es que le ayude a componer, pero sí que me pregunta si me gustan o no, y a partir de ahí hace cambios”, ha confesado el astro del balón y también empresario a su paso por el programa nocturno ‘El Hormiguero’, donde entre otras cosas ha hablado de la organización de la Copa Davis de tenis, que corre a cargo de una de sus sociedades y que este año tiene como sede la ciudad de Madrid.

El internacional español también ha querido compartir su visión sobre el mediático ataque que sufrió la estrella colombiana a manos de un grupo de jabalíes, un incidente que generó un sinfín de titulares en la prensa de todo el mundo hace solo unos meses.

“En Barcelona se dedican a bajar donde están las casas y en cuanto huelen comida... No es que te ataquen, pero van a por tu bolsa y parece que son un poco violentos”, ha señalado sobre los problemas que están provocando estas criaturas en su Barcelona natal.