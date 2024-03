Ana Lucía Domínguez, de “Pasión de Gavilanes”, será mamá a los 40

La pareja se enteró del embarazo el pasado 24 de diciembre cuando compartían con la familia de Ana en una finca, pero no quisieron hacerlo público hasta esta mañana.

Los mensajes para la pareja no se hicieron esperar. “Ya verás, querido amigo cómo se pasa de lo bueno, a lo extraordinario”, le escribió el humorista Peter Albeiro. “La tía más feliz”, le dijo la actriz Margarita Vega, a lo que el argentino Julian Gil agregó: “¡Bendiciones!, acá el tío”.

Los actores Luis Ernesto Franco, Mauricio Henao, Johanna Fadul, Stephania Duque y Tuto Patiño también dejaron hermosos mensajes felicitando a la pareja.

En 2023, Ana Lucía reveló a la revista colombiana Aló los motivos por los que todavía no había decidido tener hijos con su pareja. “Si quisiera un bebé debo parar de trabajar al menos por un año, pues deseo estar a su lado el 100 %, no me siento capaz de delegar su cuidado a otra persona. Pero si Dios nos pone a un hijo en nuestros corazones, bienvenido sea”, señaló la actriz, así que está claro que no la veremos en ningún proyecto al menos por dos años.