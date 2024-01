Acusan al ‘Mimoso’ de violencia; él dice que es por dinero

Luis Antonio López Flores, “El Mimoso”, quien fuera cantante de Banda El Recodo, fue denunciado por su esposa, María Elena Delfín Valdez, por cometer presunta violencia psicológica, física y emocional.

“Mi aún esposo, Luis Antonio López, me agredió físicamente. Temo por mi vida y las autoridades de Nuevo León no hacen nada”, dice María Elena en un video en Instagram.

“Estoy aquí porque decidí exponerme, porque ya no sé qué hacer. Llevo meses siendo violentada física, psicológica y emocionalmente por mi aún esposo, Luis Antonio López Flores. Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León; existen, de hecho, dos carpetas de investigación (desde agosto de 2023), de las cuales se ha hecho caso omiso, no sé si sea porque es figura pública”.

Además, responsabiliza al cantante de regional mexicano de cualquier daño que pudiera ocurrirle por alzar la voz. “Hago este llamado al público en general porque siento que si algo me sucede es completamente responsabilidad de él, de Luis Antonio López Flores y las autoridades de Monterrey, que no han hecho nada al respecto”, continúa.

Más tarde, en historias de Instagram reveló que tenía miedo por las consecuencias que pueda acarrear la denuncia pública. “Por no darle importancia, por miedo a las consecuencias, por vergüenza... me quedaba callada y dejé de compartirles, pero aquí estoy, dándole la cara a mi realidad”.

NIEGA ACUSACIONES.

“El Mimoso”, de 44 años y originario de Sinaloa, también ganó fama en agrupaciones como La Original Banda Limón y Banda Gallo. En 2009 optó por ser solista.

En un enlace en vivo por Facebook, el cantautor respondió a las acusaciones diciendo que jamás se ha atrevido a lastimar a una mujer.

Ante la cámara, Luis Antonio se sinceró sobre el video que publicó su esposa, señalando que su motivo principal para dar la cara es su necesidad de ser honesto con el público.

“Quiero hablar con toda la honestidad del mundo como siempre lo he hecho, (por) unas acusaciones que se me han hecho, que, como lo digo, siempre lo he dicho, que Dios me quite la vida en este momento si yo he tocado de una manera violenta, ni a ella ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer”, aseguró el intérprete.

“Esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra, que esto se salió de las manos, que esto no va más allá de lo que se me está acusando. Créanme que no les voy a fallar a mis fans, a mi público. Sé que muchas mujeres se pueden reflejar con esta situación, que es delicada, pero sé realmente quién soy, sé realmente mi persona y jamás, jamás me atrevería a hacerle daño a una mujer.

Este es un tema que va más allá, más hacia lo legal, que en algún momento se tiene que hacer, más allá que, como mencionan, que es físico, psicológico, no lo es, el problema es económico, y, la verdad, ahí sí tuve que poner un alto”, revela.

“Durante tantos años me ha costado trabajo llegar a este lugar al que al momento me ha puesto la vida, y las cosas que están sucediendo me lo he ganado a base de esfuerzo, y sinceramente hay una parte que no se me hace que yo tenga que estar soltando (dinero)”, dijo el músico.