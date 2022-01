Jennifer Aniston, de 52 años, ha experimentado miedo a ciertas situaciones en medio de la pandemia de COVID-19 y apenas ha socializado durante todo este tiempo.

“Soy propensa a la agorafobia, así que solía decir, ‘Vamos a cenar’, y ahora digo, ‘No, no lo haremos. Ven, ven, ven’. Creo que he estado en cinco restaurantes [desde que comenzó la pandemia], y en los mismos porque requerían vacunas”, compartió la actriz en entrevista.

“Sabes, alguien literalmente me llamó un ‘Vax-hole liberal’ el otro día. No entiendo la desconexión en este momento, ¿ser intimidada por querer que la gente no se enferme? Quiero decir, eso es de lo que estamos hablando”.

No obstante, Jennifer también ha disfrutado de tener más tiempo libre de lo normal en medio de la pandemia.