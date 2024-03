Actor de “Squid Game”, es sentenciado a ocho meses de prisión por conducta sexual inapropiada

El actor de ‘El juego del calamar’ o Yeong-su fue condenado por conducta sexual inapropiada.

El actor de 79 años fue condenado por dos cargos de acoso sexual y, además de una pena de prisión de ocho meses, que ha sido suspendida por dos años, también se le ordenó cumplir 40 horas de asistencia a un programma de tratamiento de violencia sexual.

El veterano actor fue acusado en noviembre de 2022 por presuntamente abrazar y besar a una mujer sin su consentimiento en 2017, pero él negó las acusaciones y, al salir de la sucursal de Seongnam del Tribunal de Distrito de Suwon tras el veredicto, prometió apelar este fallo.

El actor afirmó anteriormente que tomó de la mujer de la mano para guiarla alrededor de un lago. Añadió: ’Me disculpé porque [la persona] dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos’.

Pero el juez Jeong Yeon-ju encontró que los registros de la víctima sobre la agresión y sus afirmaciones eran ‘consistentes... y parecer ser declaraciones que no se pueden hacer sin experimentarlas realmente’.

El juez añadió: ’Lo que está escrito en el diario de la víctima y el informe de asesoramiento de la víctima después del incidente coinciden bastante con los detalles de este caso’.

El grupo surcoreano de derechos de las mujeres Womenlink elogió el fallo.Compartieron en X, anteriormente Twitter: ’El acusado se parece a otros delincuentes de violencia sexual en el teatro en el pasado que intentaron encubrir su violencia sexual como -favor- y -amistad-’.

Mejor conocido por su papel de Oh Il-name en ‘Squid Game’ de Netflix, Yeong-su ganó su primer Globo de Oro de Corea del Sur en 2022 por su papel en el programa, en el que concursantes afectados por la pobreza y las deudas jugaban juegos infantiles con consecuencias fatales en una oferta por ganar 45 mil 600 millones de wones.

Es visto como uno de los mejores actores de teatro de Corea del Sur, apareciendo en más de 200 producciones teatrales desde 1963 y ganando una serie de premios importantes.