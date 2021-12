“ Siento que hay alguien responsable por lo que ocurrió, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo ”, aseguró Baldwin en su primera entrevista oficial desde la tragedia durante el rodaje de “Rust” , concedida a la cadena estadounidense.

“Todo se estaba haciendo bajo su guía (de Hutchins). Este era un ensayo para marcar los movimientos, ella me decía: ‘Toma el arma, más abajo, ve a tu derecha. Ok, ahí está bien’, me mostraba la posición del arma. Estaba sosteniéndola de la forma en la que ella me decía, lo que terminó por apuntar justo debajo de su axila”, recordó.

“Sostengo el arma donde ella [Hutchins] me indica (...) Le digo a ella que voy a soltar el martillo del arma y le pregunto si quiere verlo, y ella dice que sí”, detalló.

Después de posicionar el arma siguiendo las instrucciones de Hutchins, Baldwin precisa: “Suelto el martillo. Bang. El arma se dispara”.

“El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo, nunca apreté el gatillo. No, no, no, no, no. Nunca apuntaría un arma a alguien y apretaría el gatillo”, insistió Baldwin.