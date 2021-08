Arrestan a cantante de k-pop por abuso sexual

Ciudad de México.

El cantante Kris Wu, ex miembro del grupo EXO, fue detenido por autoridades chinas el pasado sábado debido a las acusaciones de abuso sexual que una joven, de 19 años, hizo en su contra, de acuerdo con Page Six.

La Policía informó en un comunicado que el famoso chino-canadiense, de 30 años, fue arrestado también por los señalamientos de otras jóvenes sobre tener relaciones sexuales no consensuadas, aunque no dio más detalles sobre ello.



La acusadora principal, Du Meizhu, afirmó al portal NeEase que Wu la llevó a su hogar para realizar una presunta audición, pero que ella despertó al otro día en la cama de él después de que la emborrachara.



La supuesta víctima añadió que alrededor de media docena de mujeres, algunas menores de 18 años, la contactaron para contarle historias similares.



La detención fue ampliamente celebrada en las redes sociales chinas, incluso por la publicación del Partido Comunista, el Diario del Pueblo, según el Wall Street Journal.



La celebridad, quien había lanzado su carrera en solitario, ha negado repetidamente haber actuado mal, insistiendo que no obligó a la demandante a ingerir alcohol en exceso.



Aunque es ciudadano canadiense, su detención se considera un avance en China, donde el movimiento #MeToo no ha logrado imponerse en el sistema legal del País.



"Si la Policía no investiga, es muy poco lo que pueden hacer las víctimas", señaló la activista Lu Pin, quien calificó la detención del rapero como un gran estímulo para las mujeres.