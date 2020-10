Julián Gil: "Me robaron la patria potestad de mi hijo"

Ciudad de México.

El actor Julián Gil confirmó que perdió la patria potestad de su hijo Matías.

"No la perdí, me la arrebataron, me la robaron", confirmó el histrión en un video grabado a fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México y que publicó en sus historias de Instagram.

El galán de telenovelas compartió que ya tiene en sus manos la sentencia, de más de 240 páginas, y que leerá el documento con atención para poder opinar al respecto.

Gil aseguró que fue una decisión firme, contrario a lo que días antes había dicho su ex pareja, la actriz Marjorie de Sousa, quien dijo que no podía dar detalles porque el caso aún no quedaba definido.

Julián Gil ha sufrido un calvario por no poder ver a su hijo Matías, fruto de su fallida relación con Marjorie De Sousa.

"Tengo la sentencia en mi mano. Es una sentencia real, es firme, no como dijeron", aseveró.

La venezolana, quien recientemente fue eliminada del programa ¿Quién es la Máscara?, no se ha pronunciado al respecto.

El 28 de junio, Julián Gil denunció en su cuenta oficial que la actriz podía ganar la demanda gracias a la corrupción y a las influencias de ella en México.

"Había decidido no hablar del tema porque me ha afectado mucho, a mí y a mi familia, y a todas las personas que tienen que ver con el caso, incluyendo al niño.

"Estoy súper agitado y nervioso porque no puedo entender la desfachatez, el descaro, la falta de moral y la falta de amor hacia Matías, donde tiran un comunicado de prensa notificando que había un proceso abierto desde enero sobre una demanda para quitarme la patria potestad de Matías", dijo el actor.

Por su parte, en una entrevista realizada por Grupo REFORMA, la abogada de Sousa, Alma Pellón, había dicho que el argentino quedaría sin derechos, pero con obligaciones ante la ley.

"Pierde los derechos, pero se queda con las obligaciones, porque no es al niño a quien se castiga. Lo que se busca es una libertad para Matías, el niño ha estado atado a un juzgado por una demanda que puso el señor. El que demandó fue él", subrayó la representante de De Sousa.

Julián Gil asegura que este acoso por parte de la madre de su hijo lleva años ocurriendo, al punto de que se tuvo que ir de México porque había sido amenazado.

Gil estaba dando el 20 por ciento del total de sus percepciones como concepto de pensión