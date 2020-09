Vicente Fernández Jr. dice que habrá boda con su nueva novia

Guadalajara, México.

Vicente Fernández Jr. no le teme al compromiso, pues a pesar de los problemas legales a los que se enfrenta contra Karina Ortegón, de quien aún no se ha podido divorciar, el hermano mayor de "El Potrillo" está dispuesto a formalizar con su nueva pareja Mariana González.

"Ya me lo merecía, claro que siempre hay planes para todo, yo creo que 2021. Ustedes me van a acompañar a llevarle el anillo (de compromiso) y a pedir la fecha", expresó Fernández a medios de comunicación que lo abordaron en el aeropuerto de Guadalajara tras varios días de vacacionar en Cancún junto con su novia.



El hijo del "Charro de Huentitán" no habló de sus problemas legales derivados de su relación con Ortegón para no perjudicar los procesos, sin embargo, Mariana González, quien es menor que él 19 años, dijo apoyarlo.

"Yo lo estoy apoyando en todo. Ella es pasado, pero se ha empeñado en querer seguir siendo su presente, porque aquí la que ha levantado (quejas) ha sido ella. Yo muy contenta y le deseo lo mejor a la señora.

"Sé que todo se va arreglar y sé que todo esto es mentira totalmente".



Vicente Fernández Jr. enfrenta dos denuncias por parte de su ex mujer Karina Ortegón, una fue interpuesta a finales de agosto ante el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, por supuesta violencia intrafamiliar.

La más reciente se realizó a inicio de septiembre ante la Fiscalía del Estado por tocar a una menor de edad. La supuesta víctima es la hija de 14 años de Ortegón.

Ortegón y Fernández Jr. se casaron en agosto de 2017, y aunque en enero anunciaron oficialmente su separación, aún no están divorciados legalmente.