Usuarios acusan a Netflix de promover la pedofilia con la película "Cuties"

Estados Unidos.

Netflix ha sido blanco de ataques y críticas en redes sociales tras dar a conocer el cartel y la sinopsis de su nueva película original: Cuties.

Los usuarios acusan a la nueva producción de la plataforma de streaming de sexualizar a niñas de once años.

Con el hashtag #NetflixPedofilia, varios usuarios están promoviendo un boicot en contra del servicio online, argumentando que la empresa hipersexualiza a la niñas.

Cuties es la nueva película original de Netflix de origen francés y en ella se narra la historia de un grupo de baile de niñas de once años.

Netflix se vio obligado a cambiar el cartel de "Cuties" tras recibir varias críticas en redes sociales.

La imagen y la descripción utilizadas para promocionar esta cinta que llegará al servicio el próximo 9 de septiembre ha desatado la polémica, por ello la compañía rectificó y cambió tanto la imagen como la sinopsis iniciales.

“Es tan revelador que la primera gran @netflix original para centrar a las jóvenes negras depende de la sexualización explícita de los niños de 11 años. Ya sea en la actuación o en la música, una imagen sexualizada es con demasiada frecuencia el precio del éxito comercial para las mujeres y niñas negras. Vergonzoso”, dijo un usuario en twitter.

El hashtag #NetflixPedofilia se ha posicionado entre las tendencias este jueves, los cibernautas también señalan que la imagen de las niñas en la película es inapropiada al mostrarlas con poca ropa y actitudes de mujeres mayores de edad.

Tras la polémica, la cuenta de Netflix en Estados Unidos se disculpó por el cartel y la sinopsis.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description. — Netflix (@netflix) August 20, 2020

“Lamentamos profundamente las imágenes inapropiadas que usamos para Mignonnes / Cuties. No estaba bien, ni era representativo de esta película francesa que ganó un premio en Sundance. Hemos actualizado las imágenes y la descripción”, informó la plataforma.

La nueva sinopsis de la película dice lo siguiente: “Amy tiene 11 años y se queda alucinada con un grupo de baile de chicas. Para unirse a ellas empieza a explorar su feminidad, desafiando las tradiciones de su familia".

La foto, por su parte, ha pasado a ser del grupo de niñas con otra vestimenta.

Con información de El Universal