Ellie Goulding, ex del príncipe Harry, sorprende a enfermera el día de su boda

Reino Unido.

La actual crisis del coronavirus ha obligado a posponer los planes de boda de miles de parejas, pero una enfermera inglesa llamada Hayley Pitman ha decidido seguir adelante con su matrimonio recurriendo a las nuevas tecnologías para que su flamante marido y ella hayan podido estar acompañados de sus seres queridos en un momento tan especial de sus vidas.

Aunque ellos no son los únicos que han optado por esta alternativa a un enlace tradicional en las últimas semanas, el suyo ha resultado más especial si cabe al contar con una asistente inesperada: la cantante británica Ellie Goulding.

La famosa intérprete - rumorada novia del príncipe Harry- se unió por sorpresa a la videollamada grupal que los recién casados estaban haciendo con sus 'invitados' para darles sus buenos deseos e interpretar su sencillo 'Love Me Like You Do' de la banda sonora de 'Cincuenta sombras de Grey', que sirvió además para que los dos enamorados compartieran su primer baile oficial como marido y mujer.

La estrella del pop estaba vestida para la ocasión con un elegante traje negro y el pelo recogido en un moño y quiso dedicar un breve mensaje a la novia antes de iniciar su actuación para agradecerle su labor luchando contra la pandemia

"Felicidades a los dos, Harvey y Hayley. Son unos verdaderos héroes y los queremos todos mucho", le señaló la cantante.

Goulding, amiga cercana de las princesas Beatriz y Eugenia de York - primas de Harry-, también se ha unido a otros famosos de Reino Unido para recudar fondos en la lucha contra el coronavirus.

Su má reciente proyecto ha sido el concierto global "One World: Together at Home", organizado por Global Citizen y la OMS. También estará en un especial para la BBC en donde participan otros famosos como Dua Lipa y Chris Martin, que se transmitirá el jueves 23 de abril.