Amy Schumer le cambió el nombre a su hijo por temor a las burlas

Estados Unidos.

La comediante Amy Schumer tardó menos de un año en darse cuenta del error que cometió al elegir el nombre para su primer retoño con su marido Chris Fischer y ha decidido cambiarlo legalmente.

Schummer ha pensando hacer el cambió para evitar que su hijo fuera víctima de un sinfín de comentarios burlones en un futuro.

La madre de la actriz fue la primera que le advirtió que la combinación del primer y el segundo nombre que le habían puesto a su bebé, Gene Attell, daba pie a un juego de palabras muy concreto que sin duda le complicaría la vida en cuanto llegara al colegio.

MIRA: Kim Kardashian es avergonzada por su hija North West en redes sociales

"Al principio era Gene Attell Fischer, pero nos hemos dado cuenta de que, sin pretenderlo, hemos llamado a nuestro hijo 'gen-ital'", ha desvelado ella en su podcast 'Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith'.

"Cuando mi madre me lo comentó, no daba crédito. Le dije: '¿De qué estás hablando? No es cierto'. Pero al final resultó que tenía razón", agregó.

Al menos Amy y Chris han aprendido una valiosa lección y la próxima vez estudiarán desde todos los ángulos las opciones que se planteen para bautizar a su próximo hijo.

ADEMÁS: Selena Gómez se siente 'presionada' para hablar de su vida

El matrimonio está tratando de darle un hermanito o hermanita a Gene y ella se ha mostrado muy abierta acerca del procedimiento de fecundación de invitro al que se está sometiendo para conseguir quedarse embarazada de nuevo.